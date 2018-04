Kendra Wilkinson, en larmes, laisse entendre qu'elle va quitter Hank Baskett sur Instagram

Et d'ajouter : "Maintenant, c'est Superman sans sa cape. Il a du boulot à faire. C'est le problème. Les gens le voyaient comme un Superman et quand il a commis une petite erreur, tout le monde lui a collé une mauvaise image, et je n'aime pas ça. C'est trop triste. Il mérite un peu de compassion. Il n'est pas méchant. C'est une personne incroyable qui s'est fourrée dans une très mauvaise situation."

Les fans du couple ont vu Kendra jeter son alliance dans les toilettes dans un épisode de Kendra on Top. Mais Kendra et Hank ont réussi à se réconcilier. Une source proche de E! News a déclaré qu'ils avaient suivi des thérapies de couple et ils ont même participé à l'émission Marriage Boot Camp Reality Stars, mettant en scène des couples célèbres avec des problèmes conjugaux.

Kendra et Hank se sont mariés en juin 2009 au Manoir Playboy. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas au cours de leurs dix ans de mariage. Dans son livre, Being Kendra: Cribs, Cocktails and Getting My Sexy Back, Kendra explique qu'elle a souffert de dépression post-partum. La star de télé-réalité explique qu'elle passait ses nerfs sur Hank et qu'ils dormaient dans des chambres séparées.

"Kendra est très malheureuse et pense qu'un divorce est la seule solution", a expliqué notre source. "Elle veut que les enfants grandissent dans un environnement un peu plus heureux. Les séances de thérapie ne les aident plus, alors ils ont arrêté."

"Kendra et Hank ont des problèmes depuis des années, mais ces derniers temps, ils vont au plus mal", a déclaré une source de E! News. "Kendra veut le quitter et compte demander bientôt le divorce. Elle veut être sûre qu'elle prend la bonne décision pour ses enfants, mais elle est vraiment au plus mal."

Today will be the saddest, scariest day of my life. Today i will have to be the strongest I?ve ever been. Today, my rebirth begins.

En plus de son message sur Instagram, elle a posté sur Twitter : "Aujourd'hui restera la journée la plus triste et la plus effrayante de ma vie. Aujourd'hui, je devrai me montrer plus forte que je n'ai jamais été. Aujourd'hui, je renais."

