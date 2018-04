Le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William aura un sacré titre royal

Mais quel sera le rôle de l'enfant en tant que membre de la famille royale ? S'il sera troisième dans l'ordre de succession au trône derrière la princesse Charlotte, à cause d'une nouvelle loi de succession basée sur l'ordre des naissances, et non le sexe, ce sera probablement tout ce que le futur prince ou la future princesse fera… pour le moment.

De plus, l'historienne révèle que le bébé n° 3 sera un roturier. "Ça semble compliqué, mais au Royaume-Uni, les seules personnes à ne pas être des roturiers sont les souverains et les pairs du royaume, [des gens avec des titres comme] duc, marquise, comte, vicomte et baron."

Alors que la naissance du troisième enfant du Prince William et de Kate Middleton approche à grands pas, le titre du frère ou de la sœur du Prince George et de la princesse Charlotte sera plus incroyable que jamais.

