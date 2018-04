Justin Timberlake et Jessica Biel révèlent que leur fils, Silas, est né par césarienne d'urgence

"Quand on a des enfants, tout d'un coup, on est confrontés à sa propre enfance, bonne ou mauvaise, et on se demande si on va rater l'éducation de son enfant", a partagé le chanteur. "Le succès de la parentalité est de se dire : « J'ai complètement foiré aujourd'hui, mais en me réveillant demain matin, je recommencerai », en espérant qu'il devienne une bonne personne."

"Quand notre plan est tombé à l'eau et que la naissance sereine et naturelle que nous avions envisagée s'est transformée en transfert à l'hôpital et une césarienne en urgence, nous sommes rentrés à la maison épuisés, désabusés et complètement sous le choc", écrit le couple. "J'étais obsédée par tout ce qui était bio, sans toxines, naturel et homéopathique pour notre enfant, qui est arrivé dans ce monde dans une salle d'opération à travers une incision. J'étais un dictateur, rendant fous mon mari et moi !"

Dans un nouveau livre, The Nanny Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Months of Parenthood, Jessica et Justin expliquent comment la nounou Connie Simpson les a aidés à devenir de jeunes parents.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕