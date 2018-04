Kylie Jenner et Travis Scott célèbrent leur première fête de Pâques avec Stormi

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Apr 1, 2018 at 1:34pm PDT

Le couple a célébré Pâques au milieu de sa famille et de ses amis, au cours d'une fête organisée par les Kardashian. Comme on pouvait s'y attendre, la célèbre famille a mis le paquet pour l'occasion. Il y avait des petits lapins, des poussins, des agneaux et des tonnes de chocolat. Kim Kardashian a posté une vidéo de North en train de jouer avec un poussin, ainsi qu'une autre d'un sandwich au fromage fondu arc-en-ciel.

A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Apr 1, 2018 at 3:13pm PDT

