Channing Tatum et Jenna Dewan se séparent après 8 ans de mariage

"Je crois que la compatibilité, ça existe. Et on est compatibles tant qu'on peut évoluer ensemble. Et jusqu'à maintenant, on a évolué ensemble. Quand l'un commence à évoluer, l'autre le rattrape et vice-versa. Mais je pense qu'un couple doit rester conscient du travail à faire et doit regarder ce qui ne marche pas et doit accepter de changer ce qui ne va pas", a-t-elle expliqué au magazine. "On est tous les deux conscients de cela et on est prêts à le faire. On a toujours eu les mêmes valeurs. Mais on n'est pas parfaits ! Vous rigolez ? On se dispute comme tous les couples, on est en désaccord sur des choses, on a des jours où on ne s'apprécie pas du tout."

Cependant, bien qu'ils soient devenus l'un des couples les plus reconnaissables au monde, ils ont réussi à rester discrets sur leur vie privée, choisissant de ne pas poster de photos de leur fille sur les réseaux sociaux et ne parlant de leur vie commune qu'au minimum. Et quand ils abordaient le sujet de leur couple, ils restaient très terre-à-terre.

Quatre ans plus tard, le couple attendait son premier enfant. "On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille", a déclaré la star de Magic Mike à E! News en 2013. "On veut la surprise. C'est l'une des seules vraies surprises qui nous restent dans la vie." Cette même année, Jenna a accouché de leur premier et seul enfant ensemble, une fille appelée Everly Tatum .

"J'ai dit : « Je ne crois pas en l'institution du mariage et je ne pense pas vouloir me marier un jour »", a-t-il expliqué. "Mais là, elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit : « C'est pas ce que j'avais prévu », alors il a fallu que je lui demande sa main plus tôt que prévu." Il lui a finalement demandé sa main en septembre 2008 pendant qu'ils passaient des vacances à Maui. Moins d'un an plus tard, le couple s'est dit oui devant leurs familles et leurs amis au cours d'une cérémonie en plein air à Malibu en juillet 2009.

Quand le moment a été venu de demander sa main, l'acteur a fait pleurer sa copine sans le vouloir. "Quand j'ai demandé la main de ma femme, j'ai fait un truc assez méchant parce que je pensais qu'elle se doutait de quelque chose", a expliqué Channing dans une interview pour The Breakfast Show With Nick Grimshaw sur BBC Radio One. "Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier, pour l'embrouiller."

"Il était sorti avec toutes les danseuses de Sexy Dance et il a eu une soirée folle et bien arrosée à la tequila et il a dit qu'il avait l'occasion d'être libre mais qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Alors il est venu à mon hôtel, il a frappé comme un malade à ma chambre à deux heures du mat. Je me demandais ce qui se passait. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il portait un sombrero. Il était tout nu, non, pardon. Il était en sous-vêtements. Il avait des sous-vêtements, un sombrero et des bottes Ugg et il m'a fait : « On se lance. »"

"[J'ai fait] « Écoute, si tu veux sortir avec d'autres personnes et être libre, ça me va, mais on ne va pas se faire des soirées ciné ensemble. Faut que tu décides ce que tu veux, parce que je sais que je veux avoir une relation sérieuse »", s'est-elle rappelée une fois dans l'émission d' Ellen DeGeneres .

Et d'ajouter : "Nous avons tendrement décidé de nous séparer en tant que couple. Nous avons été fous amoureux pendant des années et nous avons vécu une aventure magique ensemble. Rien n'a changé sur l'amour que nous nous partageons mais l'amour est une belle aventure qui nous emmène vers des chemins différents à présent. Il n'y a pas de secrets ou de raisons salaces au cœur de notre décision. Il s'agit de deux amis qui ont décidé qu'il était temps de se séparer et de s'entraider à avoir des vies aussi heureuses et comblées que possible. Nous formons toujours une famille et nous resterons des parents dévoués envers notre Everly. Nous ne ferons pas d'autres commentaires au-delà de ces mots et nous vous remercions à l'avance de respecter notre vie privée. Bisous à tout le monde, Chan et Jenna."

"Salut, le monde !" ont écrit Channing et Jenna lundi. "Alors... on a quelque chose à vous dire. Pour commencer, ça fait un peu bizarre de devoir partager cela avec tout le monde, mais c'est une conséquence de la vie qu'on a choisie de mener et dont on est énormément reconnaissants. Nous traversons une période vraiment incroyable de notre vie, mais c'est aussi une période où la vérité peut facilement être détournée, alors on voulait vous dire la vérité pour que que vous sachiez que si vous ne l'avez pas lu ici, c'est de la fiction."

