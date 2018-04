Beth Behrs de 2 Broke Girls fête son enterrement de vie de jeune fille avec Kat Dennings

"Si reconnaissante d'avoir ma famille et mon chéri et mes amis dans ce monde fou !" a écrit Behrs dimanche. "Joyeuses Pâques et joyeuse Pâque juive à tous ceux qui les fêtent, ce week-end ! Bon dimanche à tous ceux qui ne le font pas :) ! Biz."

"Merci à @emilybehrs @maureenbehrs et toutes les femmes incroyables dans ma vie pour l'enterrement de vie de jeune fille le plus magnifique et pour cette journée si spéciale !" a-t-elle ajouté, en remerciant sa sœur et sa mère. "Je vous aime de tout mon cœur !"

A post shared by Beth Behrs (@bethbehrs) on Apr 1, 2018 at 9:46am PDT

A post shared by Beth Behrs (@bethbehrs) on Mar 31, 2018 at 9:47pm PDT

