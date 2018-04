Jennifer Garner et ses enfants rejoignent Ben Affleck à Hawaï pour les vacances de Pâques

"Un peu plus tard, Jen a retrouvé Ben et les enfants dans un parc local", a poursuivi notre source. "Les enfants ont joué pendant que Ben et Jen discutaient. Les enfants venaient leur raconter quelque chose et tout le monde se mettait à rire aux éclats. Ils ont observé les gosses grimper sur la structure, avant de repartir en famille."

Notre source a ajouté : "Ben et Jen sont amicaux entre eux et devant leurs enfants. Ils passent du temps en famille, mais Jen a aussi laissé Ben seul avec leur progéniture. Samedi matin, Jen a laissé les enfants avec Ben, avant d'aller faire une marche sur le chemin de Koko Head avec son coach. La balade a duré plus d'une heure, mais l'actrice était en pleine forme et a gravi les marches jusqu'en haut rapidement. Elle a admiré la superbe vue avant de redescendre. Ben et les enfants se sont détendus à la maison pendant que Jen n'était pas là."

A post shared by Jennifer Garner (@jennifer.garner) on Mar 31, 2018 at 3:07pm PDT

"Jen et les enfants ont pris l'avion pour rendre visite à Ben pendant les vacances", a expliqué un témoin à E! News. "Ben ne tourne pas pendant le Vendredi saint et a passé la journée avec ses enfants. Ils sont allés voir un film, avant de déguster de la glace pilée, puis des milk-shakes. Les enfants étaient heureux de voir Ben, ils lui tenaient la main et lui faisaient des câlins. Jen semblait heureuse pour les enfants et s'est mise en retrait pour que Ben passe du temps avec eux."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕