Eddie Redmayne assiste à l'enterrement de Stephen Hawking avec sa famille et ses amis

Lucy, Robert et Tim ont déclaré : "Nous sommes très attristés par la disparition de notre père adoré aujourd'hui. C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail et l'héritage dureront pendant de nombreuses années."

The Telegraph rapporte qu'en plus d'Eddie Redmayne et Felicity Jones, qui jouait Jane Hawking , l'ex-femme du sicentifique dans le film, d'autres stars étaient également présentes comme Elon Musk , Lily Cole , Barbara Broccoli , la productrice de James Bond, le dramaturge Alan Bennett et l'humoriste Dara Ó Brian .

Le New York Times rapporte que 500 personnes ont assisté à la cérémonie à l'église et que des milliers de gens se sont réunis dans les rues de Cambridge et ont applaudi au passage du corbillard renfermant la dépouille du scientifique bien-aimé.

Eddie Redmayne et Felicity Jones , les deux stars d'Une merveilleuse histoire du temps, ont rejoint la famille et les amis du p rofesseur Stephen Hawking pour son enterrement à l'église St Mary the Great à l'université de Cambridge.

