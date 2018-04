Céline Dion dévoile des photos de famille inédites pour son 50e anniversaire

Pour fêter son 50e anniversaire, qui était vendredi, la légende de la musique a partagé des images inédites avec ses fans, sur la musique de "I Drove All Night", "It's All Coming Back to Me", "Where Does My Heart Now" et d'autres hits de son illustre carrière. Team Céline a mis à jour sa page Facebook, en écrivant : "De sa première chanson écrite avec sa mère et son frère, revoyons quelques-uns des grands moments de la vie personnelle et professionnelle de Céline." La vidéo nous fait découvrir de rares photos d'enfance de la star, ainsi que des clichés de ses débuts, notamment avec une permanente ! On y voit également son défunt mari, René Angélil , et leurs fils.

