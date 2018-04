Ricky Martin explique la manière dont sa relation avec son mari, Jwan Yosef, a débuté

"À l'époque, la communauté homosexuelle subissait une forte injustice. J'avais campé tous les rôles avant même de commencer à travailler sur ce projet. J'étais un homo refoulé qui poussait ses partenaires à se cacher", a-t-il dit. "J'ai fréquenté des hommes qui ne sortaient pas non plus du placard, ainsi que des hommes qui avaient fait leur coming out, mais qui, à cause de moi, sont retournés au placard. Je revis donc mes expériences passées."

"Je me suis complètement consacré à ma carrière. Je ne laissais personne d'autre entrer dans ma vie. Je ne parle pas de relations amoureuses, mais de toute sorte de relation, car je ne voulais pas que les gens en sachent trop sur moi", a-t-il expliqué. "J'évitais même de me poser et de parler avec de grands producteurs et réalisateurs, car j'avais peur qu'en passant plus de deux heures en ma compagnie, ils découvrent ma véritable nature. J'ai gaspillé tant d'énergie à essayer de jouer un double jeu."

"On adore ça ! On ne le fait même pas pour nous, mais pour nos enfants. Pour qu'ils nous regardent sur les tapis rouges et se disent : « Tiens, ce sont nos papas. Trop cool ! », mais également pour booster leur estime de soi et leur faire comprendre à quel point il est incroyable de faire partie d'une famille moderne. On symbolise cette cause, alors autant la symboliser avec ardeur. Parce qu'en fin de compte, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Le simple fait de nous montrer en public nous aide énormément. C'est comme ça que je milite", a-t-il dit. "À chaque fois que je poste une photo de moi et de mon mari sur Instagram, je milite. Et on continuera à se battre."

"Je l'ai contacté, et on s'est parlé pendant six mois. On s'envoyait juste des messages dans lesquels on parlait de la vie et de problèmes existentiels. Il n'y avait rien de sexy, rien de sexuel. Je vous jure qu'il ne m'a jamais envoyé de photos sexy de lui, et moi non plus. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit : « Je vais épouser ce mec. » Et apparemment, il s'est dit exactement la même chose", a indiqué le chanteur de 46 ans au site Attitude . "Bien entendu, il ne me l'a avoué qu'après. Ce ne sont pas des choses que l'on dit au premier abord ! Mais lorsque je l'ai vu, je suis resté bouche bée. On a mis six mois à bâtir cette relation, et c'était très romantique."

