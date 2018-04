Découvrez les mesures de sécurité très strictes pour le mariage de Meghan Markle et du prince Harry

Le 19 mai, les visiteurs de Windsor pourraient être arrêtés et fouillés par les officiers de la route. La police des transports britanniques parcourra les trains et les gares le jour du mariage de Meghan et Harry.

Une déclaration écrite de la police de la vallée de la Tamise, publiée jeudi, indique qu'à mesure que le mariage royal approche, la ville peut s'attendre à une augmentation de la présence policière. Cela inclura des policiers armés et non armés, des chiens de recherche, des policiers à cheval et le National Police Air Service.

Il a poursuivi : "Ce sera une célébration nationale et elle devrait attirer des milliers de gens du monde entier, et nous aurons de nombreux agents de police qui travaillent dur en conjonction avec des partenaires pour s'assurer que ce soit un événement sûr, sécurisé et joyeux pour tous les participants."

Please watch the most recent @TVP_Chief 's latest update. In this review, CC Habgood talks about: - The HMIC Effectiveness Report - Operation Silk Convictions - Policing the Royal Wedding pic.twitter.com/LylpXVRmle

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕