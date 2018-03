The Weeknd vient de sortir un nouvel album de nulle part

A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Mar 29, 2018 at 9:42am PDT

My Dear Melancholy est le quatrième album du chanteur aux trois Grammys après l'énorme succès de Starboy en 2016. The Weeknd a récemment collaboré avec Kendrick Lamar sur "Pray for Me", que l'on retrouve sur la bande originale de Black Panther.

Avec six titres, l'album dure 21 minutes et comprend des morceaux comme "Try Me", "Wasted Times" et "Call Out My Name". Les fans peuvent les découvrir sur Apple Music et iTunes .

Après avoir mis en appétit ses fans sur les réseaux sociaux avec la possibilité de nouveaux morceaux, le chanteur de R&B a tenu sa promesse et vient de sortir My Dear Melancholy jeudi, juste avant minuit. En début de journée, The Weeknd (alias Abel Tesfaye ) avait confirmé la rumeur en postant la pochette officielle de son dernier projet en date sur Instagram .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕