Sean Penn critique vivement le mouvement #MeToo dans un poème de son premier livre

Pee is yellow Poop is brown But what if I was upside down? Yellow poop and Brown pee That's what would be inside of me. - a better poem than Sean Penn's

I rewrote Sean Penn's sexist #MeToo poem: Though this whiny man Thinks it's brave to talk and talk Penn's derivative literary dreams Ensure he's a heinous hypocrite Who needs to shut the F up.

Room full of people who asked for a poem by alleged domestic abuser Sean Penn about #MeToo pic.twitter.com/AeKbXaC7Nx

Le même mois, cinq femmes ont accusé l'humoriste Louis C.K., un des comiques les plus adulés dans le monde, de comportements sexuels déplacés. Ce dernier a fini par déclarer : "Ces histoires sont vraies", ajoutant : "Le pouvoir que j'avais sur ces femmes, c'est qu'elles m'admiraient. Et j'ai utilisé ce pouvoir de manière irresponsable." Résultat, son nouveau film, I Love You, Daddy, n'est jamais sorti, Netflix a annulé un stand-up spécial avec lui et FX a coupé les ponts avec lui.

En novembre dernier, CBS, PBS et Bloomberg ont renvoyé Charlie Rose, un des présentateurs et des journalistes les plus célèbres et respectés aux États-Unis, après que le Washington Post a rapporté qu'il a harcelé sexuellement huit femmes. L'intéressé s'est excusé pour son "comportement inapproprié", mais a également estimé que toutes les accusations n'étaient pas exactes .

D'après Page Six , Sean Penn a écrit : "Où les rires sont-ils tous partis ? / Louis C.K., es-tu là ? / Jadis des conversations cruciales / Nous maintenaient alertes / Était-ce vraiment dans notre intérêt / De piétiner Charlie Rose ? / Et quid de ce « Me Too » ? / Cette expression infantilisante du jour... / Est-ce la croisade d'un bambin ? / En train de réduire le viol, le slut-shaming et le vote à un jeu d'enfant irresponsable ?"

L'acteur de 57 ans a récemment publié son premier roman intitulé Bob Honey Who Just Do Stuff. Son épilogue est un poème, qui critique le mouvement #MeToo, qui lutte contre le harcèlement sexuel, et fait référence à Charlie Rose et Louis C.K. , qui ont été accusé l'an dernier de comportements sexuels déplacés.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕