La bande-annonce des Indestructibles 2 montre Bob et Ellen échangeant le rôle du parent et celui du héros

Écrit et réalisé par Brad Bird , le film d'animation bénéficie des talents de Jonathan Banks , Sophia Bush , Samuel L. Jackson , Catherine Keener , Holly Hunter , Huck Milner , Craig T. Nelson , Bob Odenkirk , John Ratzenberger , Isabella Rossellini et Sarah Vowell . Dans la suite, Helen (Hunter) doit mener une campagne pour ramener les Super, laissant son mari, Bob (Nelson), gérer le quotidien de leurs enfants : Violette (Vowell), Flèche (Milner) et le bébé Jack-Jack. Mais leur mission déraille quand un méchant trame un dangereux complot pour tout détruire.

This summer, the wait is over. ?? #Incredibles2 pic.twitter.com/DNHIQBNisr

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕