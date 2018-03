Tiffany Haddish ne peut pas révéler qui a mordu Beyoncé à cause d'un accord de confidentialité

Haddish a révélé que quelqu'un avait mordu Beyoncé dans une interview pour GQ . Mais elle a refusé de donner des noms. Chrissy Teigen a aussi affirmé savoir qui était la coupable , mais elle ne l'a pas nommée non plus. Plusieurs stars ont nié avoir mordu Beyoncé, y compris Lena Dunham , Sara Foster et Sanaa Lathan .

"Vous voulez savoir qui a mordu Beyoncé ? Je vais vous le dire à tous. Et c'est la dernière fois que j'en parle. Je ne dirai rien d'autre là-dessus. Je vais boire un peu de thé", a dit Haddish au début de la vidéo, buvant son verre d'eau. "Je vais vous dire qui l'a fait, mais après, j'en reparlerai plus jamais, parce que c'est terminé. Les gens devraient se concentrer sur les vrais problèmes, comme leurs impôts. Ils doivent bientôt être payés, vous avez fait vos déclarations ? Et vos enfants, ils savent lire et écrire ? Vous avez bossé avec eux sur leur lecture et leur écriture ? Votre maison est propre ? Voilà ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Mais vous voulez tous savoir. Tout le monde délire sur qui a mordu Beyoncé. Je vais vous le dire pour en finir."

