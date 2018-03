Angelina Jolie ne sort avec personne et reste "très concentrée" sur ses enfants

"[Angelina et Brad] n'ont pas fini de régler les détails du divorce et de la garde des enfants", a déclaré une source à l'époque. "Les droits de visite ne conviennent pas à Brad. Il veut voir ses enfants plus souvent et ça l'enrage de ne pas pouvoir le faire. Mais dans l'ensemble, il va bien."

Une autre source nous a récemment déclaré en exclusivité que Brad, de son côté, était "plus heureux et en meilleur santé" que jamais. Il prend plaisir à revoir ses anciens amis. De plus, l'acteur de War Machine a recommencé à voir des gens : "Il a eu un ou deux rencards, mais rien de sérieux. C'est compliqué pour lui de sortir avec quelqu'un et ce n'est pas une priorité dans sa vie."

Les enfants de Jolie et de Pitt, Maddox , 16 ans, Pax , 14 ans, Zahara , 13 ans, Shiloh , 11 ans, et les jumeaux, Vivienne et Knox , 9 ans, ont accompagné leur maman célèbre à plusieurs galas au cours de ces derniers mois. Un accord temporaire signé en 2016 a accordé la garde des enfants à l'actrice de Vue sur mer défendant les droits de l'homme, tandis que Brad a un droit de visite "thérapeutique".

