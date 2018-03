Mariah Carey fête son anniversaire avec Mickey et ses amis

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Mar 27, 2018 at 8:13pm PDT

"Fête d'anniversaire à l'endroit le plus festif sur Terre !" a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, en légende d'une photo où elle pose avec plusieurs ballons en forme des oreilles de Mickey dans la main. Un peu plus tard, elle a partagé l'extrait d'une vidéo où on la voit souffler ses bougies sur un gâteau en forme de château de princesse sous les applaudissements des gens autour d'elle. La chanteuse américaine était également accompagnée de son chéri, Bryan Tanaka .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕