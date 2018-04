Le coach d'Halle Berry dévoile son régime et ses secrets pour rester en forme

Dieu merci, c'est #FitnessFriday. Aujourd'hui, on fait du sport à deux. C'est souvent plus facile de s'entraîner avec un partenaire. Il vous responsabilise, de telle sorte que vous ne lâchez pas en plein milieu d'une séance. Un partenaire peut vous surveiller, afin que vous ne vous blessiez pas, mais surtout, s'entraîner avec un partenaire rend les choses plus fun ! Voici deux exercices simples que vous pouvez faire chez vous avec votre chéri(e). C'est une planche avec un squat, et chacun travaille en même temps. Des squats pour les fesses et les jambes, et la planche pour la ceinture abdominale et le haut du corps. Faites 10 séries de 20 répétitions. Si vous débutez, faites 5 séries de 10 répétitions. Faites glisser vers la gauche pour voir l'exercice. Bon courage ! ❤️ #FitnessFridayHB



E! News : Comment avez-vous fait pour qu'Halle soit tonique mais pas trop musclée ?

Thomas : Le concept éprouvé est de faire un plus grand volume et plus de répétitions. On combine des poids plus légers avec plus de répétitions, et on utilise plus souvent le poids du corps. On va dehors, pour ne pas être collés à une certaine machine.

E! News : Y a-t-il un régime particulier que vous faites suivre à Halle ?

Thomas : Purium est incroyable. Je l'ai utilisé pendant 10 à 12 ans, et je me suis senti incroyablement bien quand j'ai introduit des super aliments. J'ignorais ce qu'étaient les baies de goji, l'herbe de blé, la spiruline et la chlorelle. Purium m'a permis de gagner en muscles, de perdre du poids et m'a vraiment aidé dans ma transformation. Il y a un produit incroyable nommé "Juice Bar In a Bag". C'est énorme.