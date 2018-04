Jeff Goldblum plaisante sur ses scènes torse nu : "Quand on est aussi beau, il faut le montrer !"

Comme E! News l'a déjà annoncé , l'acteur, qui était la star des deux premiers films dans les années 90, reprend son rôle dans le nouveau film. Dans Jurassic World, on retrouvera Chris Pratt et Bryce Dallas Howard , qui reviendront dans le rôle du dresseur de raptors Owen Grady et de son amoureuse et directrice des opérations du parc, Claire Dearing.

"C'est mon préféré", a dit Goldblum en riant lors d'une interview dans The Graham Norton Show en 2016. "Ils l'ont aussi en vidéo, donc on me voit respirer, et il monte et descend."

"On est censés être au Costa Rica, non ?" a dit Goldblum en défendant sa scène iconique torse nu auprès de Yahoo . "Donc il fait chaud, et je suis sûr que j'ai de la fièvre. Donc il est logique de devoir retirer tous ces vêtements mouillés immédiatement. Si je me souviens bien, personne n'a tenté de me faire changer d'avis."

