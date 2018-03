Le prince Harry et Meghan Markle recrutent plus de 250 membres des forces armées pour leur mariage

"L'armée a été l'université de la vie. L'Afghanistan était l'expérience d'une vie", a-t-il dit durant l'émission spéciale Prince Harry: My Journey sur Forces TV. "Je n'ai jamais rencontré quiconque qui ne puisse parler de façon positive de son temps dans l'armée. Bien sûr, on a eu des sales journées, mais les bonnes journées compensent, et de loin."

Selon le ministère de la Défense, Harry a rejoint les Blues and Royals en avril 2016. Il a aussi servi avec le régiment de Cavalerie et a fait deux missions en Afghanistan. Pendant ces missions, Harry a servi de pilote Apache avec les 3 régiments de Corps d'armée aérienne, et il a servi avec le 1er Bataillon des Royal Gurkha Rifles. Il est monté au rang de capitaine.

Prince Harry and Ms. Markle are pleased that members of the Armed Forces will play such a special role in their Wedding. The Military, and these units in particular, hold a great significance for Prince Harry and the couple are incredibly grateful for their support.

"Le prince Harry et Mlle Markle sont ravis que des membres des forces armées jouent un rôle aussi unique à leur mariage", a dit un porte-parole du palais de Kensington. "L'armée, et ces unités en particulier, ont une signification importante pour le prince Harry, et le couple leur est très reconnaissant de leur soutien."

De plus, les membres de la garde du château de Windsor du 1er Bataillon de Gardes irlandais seront postés le long des rues aux alentours du château de Windsor. Des hommes et femmes des Plongeurs démineurs de la Royal Navy, des Royal Marines, 3 régiments du Corps d'armée de l'air, les Royal Gurkha Rifles et la RAF Honington auront ce rôle aussi. Et l'orchestre des Gardes irlandais fournira une couverture musicale avec les officiers dans les rues.

