Tiffani Thiessen sur sa nouvelle série de Netflix, Alexa & Katie, et le retour de Sauvés par le gong

La série met en scène l'actrice de Sauvés par le gong et FBI : duo très spécial dans le rôle de Lori, la maman poule d'Alexa. C'est la première sitcom de l'actrice depuis un petit moment, mais pour elle, c'était comme de faire du vélo. Elle a même travaillé avec des réalisateurs qui l'avaient dirigée il y a plus de 20 ans. Pour d'innombrables fans, Thiessen restera à jamais Kelly Kapowski, mais toutes ses co-vedettes ne connaissaient pas nécessairement la série qui l'a fait connaître. Berlec a vu des rediffusions, mais May n'a pas vu un seul épisode. "Après, je ne voulais pas la regarder parce que je me disais : « Oh, je vais voir Tiffani et ça va me mettre mal à l'aise »", a déclaré May, ce qui a fait rire Thiessen.

"On voulait faire ça de façon respectueuse car le cancer est un sujet lourd et difficile à aborder des fois", a déclaré Berlec, actrice de Mighty Med et Lab Rats: Elite Force. "Alors on a fait des recherches et on a rencontré une fille qui s'appelle Katie, d'ailleurs, dans un hôpital pour enfants, et elle nous a raconté son histoire parce que tout le monde vit ça différemment. Le plus important, c'est de garder le moral. Je pense que la façon dont on voit les choses nous aide aussi à nous en remettre."

