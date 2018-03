Retour de Roseanne : une audience encore plus impressionnante que pour le dernier épisode de la série d'origine

La série Roseanne est revenue à l'antenne après une absence de plus de 20 ans. Les acteurs d'origine ont repris leurs rôles : Roseanne Barr, John Goodman , Laurie Metcalf , Sara Gilbert , Lecy Goranson et Michael Fishman . Sont venus s'ajouter Sarah Chalke , Emma Kenney , Ames McNamara et Jayden Rey . Des visages familiers comme Johnny Galecki , Estelle Parsons , Natalie West et Sandra Bernhard feront aussi des apparitions au cours de cette saison.

C'est un taux d'audience bien supérieur à celui du dernier épisode d'une heure de la série d'origine, diffusé en 1997. "Into That Good Night" avait scotché 16,6 millions de téléspectateurs, et c'était avant l'ère des DVR et des capacités de contrôle du direct. Alors une fois qu'on aura pris ces facteurs en compte, l'audimat de Roseanne sera encore plus élevé. Il reste à savoir maintenant si la série continuera à garder ses fans rivés pendant les sept prochains épisodes. Les acteurs de Roseanne ont exprimé leur désir de continuer la série après les neuf épisodes de cette saison et si l'audience continue à monter, leurs désirs deviendront réalité.

