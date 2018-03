Christina Aguilera parle de mode et d'émancipation des femmes sans maquillage pour le magazine Paper

"Il y aura toujours des trolls ou des gens qui auront leur propre définition des canons de beauté, mais je pense qu'on fait des progrès et que de plus en plus de gens s'y opposent et sortent de leur coquille."

Quand il s'agit de parler des réseaux sociaux, Christina a aussi son opinion : "Il y aura toujours le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Je crois qu'il est grand temps, plus que jamais, que nous voyons ça dans tous les sens du terme."

"Ce sont des gens avec qui j'ai grandi et qui sont brillants, talentueux et forts, et qui méritent que leur voix soit entendue et qu'on se batte pour eux."

Ces dernières années, Christina est devenue le symbole et l'ardente défenseuse d'une sexualité décomplexée et de l'expression d'une individualité. Alliée indéfectible de la communauté LGBTQ, elle a été reconnue pour son travail positif et a reçu un GLAAD Media Award pour son clip "Beautiful".

"Soit les femmes ne sont pas assez sexuelles ou on ne répond pas assez à vos fantasmes, mais si on est trop ouvertement sexuelles ou qu'on se sent émancipées d'une certaine manière, alors on nous couvre de honte", a-t-elle poursuivi. " Madonna a subi ça en son temps, et elle a ouvert la voie à ma génération. Et désormais, une nouvelle génération arrive, et j'adore ce à quoi je suis en train d'assister. Elle est incroyable."

"J'ai toujours été quelqu'un qui aime expérimenter, qui adore le côté théâtral, qui adore créer des histoires et interpréter des personnages dans des clips ou sur scène", a-t-elle révélé. "Je suis une performeuse, c'est dans ma nature. Mais je suis à un moment de ma vie, y compris musicalement, où c'est libérateur de pouvoir tout retirer et apprécier qui on est et sa beauté brute."

La star a tout essayé en matière de look, du style vieil Hollywood à des jambières de cuir, en passant par les cheveux blond platine avec des mèches noires. Et dernièrement, il semblerait que Christina ait opté pour le minimalisme avec les cheveux tirés en arrière et un teint naturel.

