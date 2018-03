Le père d'Elon Musk a un enfant avec sa belle-fille

Après un test de paternité, l'ingénieur a appris qu'il était le père du petit Elliot Rush . Il ne vit pas avec Jana et le bébé, mais il a dit au journal qu'il subvenait à leurs besoins et leur rendait visite. "Jana est une fille formidable et une merveilleuse maman", a-t-il dit au Sunday Times. "Elle a dit que j'avais changé sa vie."

Selon Errol, l'an dernier, Jana a repris contact après avoir rompu avec son petit ami de l'époque. "On était des gens seuls et perdus", a-t-il dit au journal. "Une chose en a amené une autre, on peut dire que c'est la volonté de Dieu, ou le destin."

