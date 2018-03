Le gâteau de mariage du prince Harry et Meghan Markle : tous les détails

Le Prince William et Kate Middleton avaient eu deux gâteaux pour leur mariage en 2011. Le premier était une pièce montée avec glaçage à 8 niveaux en gâteau aux fruits traditionnel, par la pâtissière de Leicestershire Fiona Cairns . Il avait fallu cinq semaines pour confectionner le gâteau qui avait un glaçage blanc et 900 fleurs de sucre. Le deuxième était un gâteau biscuité au chocolat fait par la marque de biscuit McVitie. Basé sur une recette des chefs du palais de Buckingham, le gâteau comprenait du chocolat noir et des biscuits cassés.

Ptak a ouvert sa pâtisserie en 2010. Précédemment, elle avait travaillé comme chef pâtissière sous Alice Waters au restaurant Chez Panisse à Berkeley en Californie. Elle a aussi travaillé à The Anchor and Hope à Londres, ainsi qu'à St. John et à Moro. Elle avait aussi un stand au Broadway Market dans le quartier de East London.

A post shared by Violet By Claire Ptak (@violetcakeslondon) on Nov 26, 2017 at 9:15am PST

Comme Meghan, Ptak a été élevée en Californie. Mais ce n'était pas le seul lien entre elles. Le palais de Kensington a aussi révélé que l'ancienne star de Suits : avocats sur mesure avait précédemment interviewé Ptak pour son blog, The Tig. Dans le post, Meghan avait écrit qu'elle était "super grande fan de Mlle Claire" et avait partagé la recette des cookies chocolat, avoine et agave de Ptak.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes . pic.twitter.com/Rx36WBt7kC

"Le prince Harry et Mlle Markle ont demandé à Claire de créer un gâteau au citron et aux fleurs de sureau, qui comportera les saveurs vives du printemps", a tweeté le palais de Kensington. "Il sera couvert de crème au beurre et décoré de fleurs."

"Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravie d'avoir été choisie pour faire le gâteau de mariage du prince Harry et de Mlle Markle", a dit Ptak. "Savoir qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi sur la provenance, la durabilité, l'aspect saisonnier et surtout la saveur des aliments rend ma participation encore plus palpitante."

