Prince avait une quantité "très élevée" de fentanyl dans le corps à sa mort

Selon The Guardian, le Dr Charles McKay , président de l'American College of Medical Toxicology, a dit à l'AP que le rapport suggère que Prince a pris l'opiacé oralement ; cependant, les concentrations dans le sang et le foie suggèrent que la drogue a eu le temps de circuler avant sa mort.

"La quantité dans son sang est très élevée, même pour quelqu'un qui a des douleurs chroniques et utilise des patchs de fentanyl", a dit le Dr Lewis Nelson , président de la médecine d'urgence à la fac de médecine de Rutgers dans le New Jersey, à l'AP (via The Guardian). Il a aussi parlé des taux de fentanyl comme d'une "preuve tangible" de la cause du décès.

