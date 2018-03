Paris Jackson et Cara Delevingne s'embrassent au cours d'une sortie avec Macaulay Culkin et Brenda Song

A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Mar 19, 2018 at 10:19pm PDT

A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Feb 21, 2018 at 10:36am PST

"Cara était assise sur les genoux de Paris et elles fumaient devant le restaurant en attendant leur table", a indiqué un témoin à E! News. "Elles se frottaient le dos l'une après l'autre. Quand elles se sont levées, elles se sont pris par le bras et ont joint leurs mains. Elles ont dansé lentement entre elles pendant quelques minutes. Cara était en train d'apprendre quelques pas de danse à Paris et elles s'amusaient beaucoup. À la fin de leur danse, elles se sont embrassées. Paris a d'abord embrassé la joue de Cara avant qu'elles ne s'embrassent sur la bouche. Cara se tenait derrière Paris et a placé ses bras autour d'elle avant de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elles se sont longuement enlacées et Paris a mis sa tête sur l'épaule de Cara. On aurait dit qu'elle ne voulait pas la lâcher."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕