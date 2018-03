L'actrice DuShon Monique Brown de Chicago Fire vient de décéder à 49 ans

"Nous sommes très tristes d'annoncer le décès prématuré de l'actrice de Chicago Fire DuShon Monique Brown. DuShon, surnommée affectueusement Connie par beaucoup dans Chicago Fire, est morte subitement vendredi matin de causes naturelles. Nous sommes anéantis par la disparition d'une âme très talentueuse et généreuse. DuShon était une actrice de cinéma, de télévision, de publicité et de doublage, qui a également régalé de sa présence plusieurs théâtres de Chicago. Elle faisait rire et apportait de la joie à beaucoup de personnes, et elle nous manquera terriblement. Pendant cette période difficile, nous demandons à ce que la vie privée de sa famille et de ses proches soit respectée."

