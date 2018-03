5 déclarations choc sur le prince Charles dans Rebel Prince

"Le gouvernement canadien a demandé au palais de Buckingham de repousser la visite de Charles et Camilla pour qu'elle se fasse après la visite de William et Kate après leur mariage", explique Bower. "La réaction de Clarence House était mitigée. Charles était déçu. Camilla ne s'inquiétait pas de voir Kate lui voler la vedette. Charles voyait Kate et William comme les nouvelles stars et avait peur d'être jeté aux oubliettes. Camilla a fait taire les dires selon lesquels Kate deviendrait la première reine issue du peule. « Non, ce sera moi », a-t-elle déclaré en riant."

Charles et Camilla se sont mariés le 9 avril 2005 au cours d'une cérémonie civile. Les parents de Charles, la reine et le prince Philip, n'ont pas assisté à son mariage. Cependant, ils ont assisté au service qui a suivi et ils ont organisé une réception pour eux au château de Windsor.

Le livre raconte la relation entre Charles et Camilla Parker-Bowles , ses fils, William et Harry , ainsi que la relation entre Charles et ses parents, la reine Elizabeth II et le prince Philip .

Dans Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, l'auteur Tom Bower décrit en détails la vie du prince, commençant un an avant la mort de la princesse Diana .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕