L'épouse de Stanley Tucci, Felicity Blunt, est enceinte de son deuxième enfant

"Les Anglaises sont un peu plus détendues que les Américaines", a expliqué Stanley dans une interview au journal britannique The Times . "Vous jurez et vous buvez plus, mais j'aime bien ça. Je trouve cela très attirant."

"Je suis très content d'être papa. C'est incroyable", a admis l'acteur à Us Weekly, juste avant la naissance de Mateo. "Je suis super content d'avoir un bébé avec Felicity et qu'il soit en bonne santé." Après la naissance de Mateo, Stanley a émis un communiqué de presse amusant qui disait : "Je crois qu'il est de moi. On est tous ravis de l'accueillir dans ce monde si froid et cruel. Nous sommes tous ravis qu'il soit là et qu'il soit en bonne santé.

Les futurs parents se sont rencontrés en 2010 au mariage d'Emily avec John Krasinski . Ils se sont fiancés à Berlin un an plus tard et se sont dit oui au cours d'une cérémonie intime en 2012. Ils ont fait une fête un peu plus tard avec un groupe d'amis pour marquer l'occasion : Steve Buscemi et Oliver Platt étaient tous les deux témoins. Patricia Clarkson , Colin Firth , Julianne Moore et Meryl Streep faisaient partie des invités au mariage et étaient également présents à la projection de Final Portrait.

