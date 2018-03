Un pompier meurt sur le tournage du nouveau film d'Edward Norton

"C'es avec une grande tristesse que nous apprenons la mort d'un pompier new-yorkais, qui a perdu la vie en essayant de contrôler l'incendie grandissant. Nous pensons sincèrement à la famille", déclarait le communiqué de presse. "Les pompiers new-yorkais sont vraiment les plus courageux au monde. Nous les avons vus de nos propres yeux foncer dans la fumée pour s'assurer qu'on soit tous en sécurité, et ils se sont battus pour maîtriser l'incendie et l'empêcher de se répandre, risquant leur propre vie, comme ils le font chaque jour. Les pompiers de New York sont de vrais super-héros et ils méritent notre admiration et gratitude éternelles."

"Nos condoléances les plus sincères à la famille de Michael R. Davidson", ont déclaré les producteurs de Motherless Brooklyn dans un communiqué de presse. "Un feu a éclaté aujourd'hui dans le bâtiment où on tournait notre film. Cela s'est passé à la fin de la journée, des dizaines de personnes travaillaient encore quand notre équipe a remarqué de la fumée qui sortait des décors et d'autres parties du bâtiment au-dessous de nous. Dès qu'ils ont remarqué la fumée, nos techniciens ont immédiatement alerté les pompiers et ont commencé à avertir les habitants du bâtiment tout en évacuant les gens qui travaillaient sur les lieux."

At least 1 firefighter removed with serious injuries after mayday call in basement fire in 5-story residential building on St. Nicholas Ave & 149th. @fdny has gone to 4th alarm. #WestHarlem pic.twitter.com/wcn0mWU6KR

L'incendie a démarré jeudi soir au sous-sol d'un bâtiment de Harlem où se trouvait autrefois le St. Nick's Pub. Tout le bâtiment a été englouti par les flammes. Ces dernières semaines, il servait de décor pour le tournage du film Motherless Brooklyn, un film écrit et réalisé par Norton, qui joue également dedans. Des techniciens finissaient leur journée quand ils ont remarqué de la fumée et ont immédiatement alerté les pompiers et les habitants de l'immeuble.

It is with deep regret that FDNY announces the death of Firefighter Michael R. Davidson. Read more: https://t.co/TCJoYSHksU pic.twitter.com/zJWvSIaPjH

