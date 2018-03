Hilary Swank explique son absence de trois ans à Hollywood

La star a par la suite expliqué au magazine Gotham au cours d'une interview : "Une société immobilière turque m'a invitée à promouvoir la paix en célébrant la reconstruction d'une ville détruite par la guerre et en rencontrant des gens qui reconstruisaient leur vie. C'est ainsi que ça m'a été présenté, et je me suis dit : « Bien, sûr. » Sur place, on m'a demandé de souhaiter un bon anniversaire au président, ce que j'ai fait. J'ai honte de ne pas avoir fait de plus amples recherches sur mon voyage, mais je ne connaissais pas le passé du président Kadyrov."

Après la sortie de Million Dollar Baby en 2004, la star a continué au cinéma, dans des films comme P.S. I Love You et Amelia, avant de créer une polémique et de perdre de nombreux fans après avoir assisté à la fête d'anniversaire en 2011 du président tchétchène Ramzan Kadyrov , qui est accusé d'avoir orchestré de nombreuses exactions en violation des droits de l'homme. Human Rights Watch a condamné la présence de l'actrice l'invitant à rendre l'argent ou les cadeaux qu'elle aurait pu percevoir. Hilary s'est par la suite excusée et son porte-parole a précisé que l'argent perçu pour apparaître à cet anniversaire serait versé à une organisation caritative.

Monica Schipper/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows

"Il va bien, merci de me poser la question", a-t-elle dit au présentateur Stephen Colbert . "Ils lui donnaient peu de chance de survie s'il ne se faisait pas greffer un poumon et heureusement, il en a reçu un, il est vivant et il se porte très bien. J'ai fait une pause de trois ans pour être avec lui et l'aider à travers cette épreuve."

Ces dernières années, la star de 43 ans oscarisée pour Million Dollar Baby et Boys Don't Cry est apparue dans peu de grands projets à Hollywood. Elle avait révélé au HuffPost Live en 2015 que son père, Stephen Swank , avait subi une greffe de poumon et avait emménagé chez elle. Elle avait précisé être la seule à s'occuper de lui, ajoutant : "J'ai eu des projets auxquels j'ai dit non, et d'autres pour lesquels j'ai fait : « Je ne peux pas », mais je suis avant tout ici pour ma famille."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕