Chrissy Metz sur son beau-père abusif : "Il me frappait et me forçait à me peser"

En tant que star du drame primé This Is Us, Chrissy Metz semble tout avoir. Mais dans son nouveau livre, This Is Me, l'actrice de 37 ans parle de sa vie avant la célébrité et des mauvais traitements de son enfance.

Selon un extrait du livre publié dans People, le père biologique de Metz les a quittés, sa mère, Denise, sa sœur, Monica, son frère, Philip, et elle, quand Metz n'avait que 8 ans. Sa mère a eu un autre enfant, Morgana, avec un nouveau petit ami, et a fini par épouser un homme nommé Trigger. La famille a emménagé avec Trigger et sa fille, et la mère de Metz a eu un autre enfant avec lui, Abigail.

Metz dit que Trigger aimait ses enfants biologiques et sa sœur Morgana, mais elle dit qu'il ne lui montrait aucune affection.

"Mon corps semblait l'offenser, mais il ne pouvait pas s'empêcher de me fixer, surtout quand je mangeais", a écrit Metz, selon l'extrait. "Il plaisantait en disant qu'il allait mettre un verrou au réfrigérateur. On avait vécu sans assez de nourriture pendant si longtemps que quand il y en avait, j'avais le sentiment de devoir tout manger avant que ça ne disparaisse. La nourriture était mon seul bonheur."

Donc Metz se cachait pour manger et mangeait pour vivre "le bref bonheur de ne rien sentir". Elle prenait aussi plaisir à divertir ses sœurs, une indication qu'elle était vouée à devenir une star.