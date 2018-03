Regardez Elsa Pataky sauter de 10 m de haut dans une piscine pour un nouveau projet secret

"Je crois que dès qu'on fonde une famille sans vraiment se connaître, ça peut être compliqué... Il était très jeune pour fonder une famille, et en même temps, il jonglait entre ça et sa carrière, et c'était parfois difficile, ça faisait beaucoup", a-t-elle dit. "Mais il essayait toujours d'être le meilleur papa possible, et il m'a toujours fait sentir que sa famille était la chose la plus importante à ses yeux, et c'est ça qui nous a rendus si forts ensemble."

"C'est intéressant de voir comment on peut être une femme qui a réussi, qui a travaillé toute sa vie, et quand vous avez des enfants, tout à coup, votre carrière n'est plus si importante, et vous ne l'appréciez pas autant, vous vous dites : « Qu'est-ce que je fais ? Je me suis battue pour ça toute ma vie, et maintenant, je ne sais pas si j'en veux vraiment. »"

A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Mar 22, 2018 at 3:10am PDT

