Khloe Kardashian dévoile son ventre rond de femme enceinte en lingerie

"Je suis si fière de ce qu'on a accompli et je suis ravie que ma fille soit entourée de femmes fortes et assurées de tous horizons, et qu'elle voie que la beauté existe dans toutes les tailles, formes et milieux."

"Cette période de la vie d'une femme est super excitante (je l'ai vécue à travers mes sœurs !), mais elle peut être écrasante, surtout si c'est la première fois. Vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter d'avoir des vêtements qui vous vont ou qui vous soutiennent correctement. On a gardé ça à l'esprit en développant cette collection, et j'ai hâte que vous, toutes les jeunes et futures mamans, voyiez cette collection et l'essayiez vous-mêmes", a-t-elle écrit dans une déclaration à ses fans.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Mar 21, 2018 at 6:01am PDT

