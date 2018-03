Liam Payne à propos des rumeurs de rupture avec Cheryl Cole : "On a nos problèmes"

Payne et Cole sont "en accord" sur le fait que leur fils doit être gardé loin de la vie publique. L'interprète de "Strip That Down" réalise que cela peut surprendre les gens, vu qu'il est apparu dans X Factor à 14 ans (et Cole faisait partie des juges). Mais il a "fait ce choix par moi-même".

"C'est difficile, évidemment. Avoir quelqu'un qui est dans les médias, ça pousse tout ce que je fais à un autre niveau, et c'est bizarre", a-t-il dit de l'ancienne membre de Girls Aloud . "Je crois que la presse est plus obsédée par ça que les gens, ce qui est drôle... Il faut faire fonctionner les choses pour nous, et non pas de façon à faire plaisir aux autres." Cole avait dit à la BBC que les rumeurs ne l'affectaient pas plus que ça : "Ça ne me dérange pas."

L'ancien chanteur des One Direction a été la cible de rumeurs de rupture ces derniers mois. Malgré une rare sortie en public avec Cheryl Cole aux BRIT Awards 2018 en février, des rumeurs ont circulé disant qu'ils ne faisaient qu'entretenir les apparences. Désormais, Payne aborde les rumeurs sur leur histoire de deux ans. "Ce qui est drôle, c'est qu'une semaine avant, on se mariait. La semaine suivante, on rompt. Et pour moi, je dirais qu'on est entre les deux", a-t-il dit à ES Magazine. "Vous savez, on a nos problèmes. Je ne vais pas vous dire que tout va parfaitement bien, parce qu'on traverse tous des épreuves. C'est ça, un couple."

