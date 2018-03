Dans les coulisses du voyage de Beyoncé et Jay-Z en Jamaïque

Les billets pour le On the Run II ont été mis en vente le 19 mars sur LiveNation.com. Les membres de Beyhive, les membres de Citi et les abonnés à TIDAL ont eu un accès en avant-première aux places.

En 2014, le couple avait fait le On the Run tour, au cours duquel il s'était produit à guichets fermés pendant six semaines à travers l'Amérique du Nord, avant de finir avec quelques concerts à Paris.

Le On the Run II tour est présenté par Live Nation Global Touring, en association avec Parkwood Entertainment et Roc Nation.

06-06 Cardiff - Principality Stadium 09-06 Glasgow - Hampden Park 13-06 Manchester - Etihad Stadium 15-06 Londres - London Stadium 19-06 Amsterdam - Amsterdam Arena 20-06 Amsterdam - Amsterdam Arena 23-06 Copenhague - Parken Stadium 25-06 Stockholm - Friends Arena 28-06 Berlin - Olympiastadion 30-06 Varsovie - Stadion Narodowy 03-07 Cologne - RheinEnergieStadion 06-07 Milan - San Siro 08-07 Rome - Stadio Olimpico 11-07 Barcelone - Olympic Stadium 14-07 Paris - Stade de France 15-07 Paris - Stade de France 17-07 Nice - Allianz Riviera 25-07 Cleveland - FirstEnergy Stadium 27-07 Washington - FedEx Field 28-07 Washington - FedEx Field 30-07 Philadelphie - Lincoln Financial Field 02-08 East Rutherford - MetLife Stadium 03-08 East Rutherford - MetLife Stadium 05-08 Boston - Gillette Stadium 08-08 Minneapolis - US Bank Stadium 10-08 Chicago - Soldier Field 11-08 Chicago - Soldier Field 13-08 Detroit - Ford Field 16-08 Columbus - Ohio Stadium 18-08 Buffalo - New Era Field 21-08 Columbia - Williams-Brice Stadium 23-08 Nashville - Vanderbilt Stadium 25-08 Atlanta - Mercedes Benz Stadium 26-08 Atlanta - Mercedes Benz Stadium 29-08 Orlando - Camping World Stadium 31-08 Miami - Hard Rock Stadium 11-09 Arlington - AT&T Stadium 13-09 La Nouvelle-Orléans - Mercedes-Benz Superdome 15-09 Houston - NRG Stadium 19-09 Phoenix - University of Phoenix Stadium 22-09 Los Angeles - Rose Bowl 23-09 Los Angeles - Rose Bowl 27-09 San Diego - SDCCU Stadium 29-09 Santa Clara - Levi's Stadium 02-10 Vancouver - BC Place 04-10 Seattle - CenturyLink Field

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 19, 2018 at 10:21pm PDT

Quelques jours après avoir annoncé leur On the Run II tour , Beyoncé et Jay-Z ont débarqué dans les rues de Kingston mardi. Mais il semble que le couple de jet-setters ne soit pas là en vacances mais bien pour faire de la musique.

