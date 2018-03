Britney Spears est le nouveau visage de Kenzo

La Collection Memento N°2 de Kenzo "explore la riche histoire de la maison et de ses archives", si l'on en croit le communiqué de presse. Les directeurs créatifs Carol Lim et Humberto Leon "traitent les archives comme un point de départ, en trouvant les éléments, les idées et l'ingéniosité qui les intéressent avant de les retravailler, les réinventer et leur donner une nouvelle jeunesse". La collection se concentre beaucoup sur le jean et s'est inspirée du défilé de 1986 à Paris des jeans Kenzo. D'après la marque, la collection "se focalise sur les icônes. Britney est assurément une icône et la reine du jean." Lindbergh "a pris Britney qui représente le rêve américain dans toute sa beauté et sa gloire". Tournée à Los Angeles, la campagne "est à la fois impertinente, optimiste et joyeuse, une combinaison parfaite" pour la collection.

