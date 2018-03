Préparez les couches ! Khloé Kardashian se prépare à accoucher à Cleveland

Kris et les sœurs de Khloé ont été à ses côtés depuis le début, et plus récemment pour fêter l'arrivée du futur bébé lors d'une sublime baby shower donnée en l'honneur de la future maman en début de mois. Kris aurait également dépensé environ 8 000 $ en meubles et en vêtements pour bébé durant une récente séance de shopping avec sa fille à Beverly Hills. "Elle était très reconnaissante envers sa mère et l'a remerciée plusieurs fois", nous a expliqué une source.

En janvier, Khloé confirmait à Jimmy Kimmel que Kris serait la première à avoir accès à la salle d'accouchement. Quant à ses cinq frères et sœurs, leurs moitiés respectives et tous ses neveux et nièces, il y a des paramètres à respecter.

"J'ai décoré la chambre du bébé toute la journée ! On y est presque !", a tweeté Khloé la semaine dernière. "Je suis de plus en plus nerveuse et de plus en plus impatiente chaque jour."

"Ça a été la course pour tout emmener et pour que tout soit prêt à Cleveland", explique une source à E! News. Mais ne vous inquiétez pas. La star enceinte se fait aider par son assistante pour préparer les derniers petits détails comme mettre les couches de côté et mettre en place tout le matériel pour le bébé.

