Des RV arrangés, la cour à Meghan Markle et The Crown : 7 surprises du livre de Katie Nicholl sur le prince Harry

Pour les fans américains, Markle était sans doute l'invitée la plus attendue du mariage de Pippa Middleton en mai 2017. Alors que les fans attendaient l'arrivée de la star américaine, elle n'a pas fait d'apparition avant d'arriver à la réception dans la voiture de Harry. Selon le livre, Markle n'était pas à l'origine sur la liste des invités, mais Middleton l'a invitée au petit-déjeuner et à la réception de mariage, "sachant que Meghan était au Royaume-Uni et que Harry voulait l'amener".

Après avoir fêté le début de l'année 2017 ensemble, le couple a fait un voyage romantique en Norvège . À leur retour à Londres, il était temps pour Markle de rencontrer la belle-sœur célèbre de Harry, puisqu'elle avait déjà rencontré William pendant un voyage en novembre à Londres. Les femmes se sont rencontrées officiellement à l'appartement 1A de William et Kate avec le Prince George et la princesse Charlotte . "Harry voulait que Kate approuve Meghan, et vu qu'elles avaient le même âge et venaient de familles « normales » et non royales, il espérait qu'elles se lient d'amitié", a écrit Nicholl.

En 2017, l'ancienne de Suits : avocats sur mesure considérait le Nottingham Cottage comme son foyer officieux, selon Nicholl. Comme le livre le décrit, Markle avait des vêtements dans la penderie de Harry et avait apporté des livres de cuisine, des bougies parfumées et des fleurs. Son mode de vie sain a eu un effet sur Harry, puisqu'il a commencé à faire plus de sport et à boire et fumer moins. Pendant leurs soirées ensemble à la maison, ils cuisinaient et regardaient la télé, y compris The Crown sur Netflix (!).

Selon le livre, c'est en juillet 2016 que Harry a rencontré sa future épouse grâce à un proche mutuel qui a donné au prince le numéro de l'actrice. À l'époque, Harry voyait discrètement le mannequin britannique Sarah Ann Macklin , mais ça n'a pas duré. Après deux rancards, le courant était passé entre le prince et Markle, et il l'a invitée à un voyage au Bostwana plus tard le même mois.

Après ses histoires ratées avec Chelsy Davy et Cressida Bonas , Harry était à nouveau célibataire, envoyant des textos à d'anciennes conquêtes et se retrouvant associé à des femmes célèbres. Au passage, la duchesse Kate et sa cousine la princesse Eugenie essayaient de lui faire faire des rencontres. "Harry n'abandonnait pas, il allait même à des rancards organisés par Kate et sa cousine la princesse Eugenie, qui avaient eu du succès pour faire faire des rencontres à Harry", a écrit Nicholl.

Désormais, avec leur mariage dans deux mois en mai, on apprend encore plus de détails sur le couple international et le début de leur histoire grâce au nouveau livre de Katie Nicholl , Harry: Life, Loss, and Love.

Bien sûr, on parle du Prince Harry et Meghan Markle . La star américaine et son futur mari royal ont pris le monde d'assaut quand la nouvelle de leur histoire d'amour secrète s'est sue fin octobre 2016. Les fans de la famille royale et de Suits : avocats sur mesure ont adoré chaque instant de leur histoire alors que le couple s'est révélé au public petit à petit et a fini par se fiancer avant la fin de l'année 2017 .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕