Les enfants de Stranger Things ont droit à une grosse augmentation pour la saison 3

Et même s'il y a eu des rumeurs d'un saut dans le temps et de plus de numéros, il nous faudra attendre pour voir ce que la saison trois nous réserve.

Cependant, ce ne sont pas les seuls membres de la distribution à être augmentés. Deadline a annoncé que Natalie Dryer et Charlie Heaton — qui jouent Nancy Wheeler et Jonathan Byers respectivement — empochent entre 100 000 $ et 150 000 $ par épisode.

Les acteurs adultes principaux, Ryder et Harbour, doivent toutefois être ceux qui gagnent le plus. Selon Deadline, les acteurs jouant Joyce Byers et Jim Hopper gagneraient entre 300 000 et 350 000 $ par épisode.

