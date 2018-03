Lin-Manuel Miranda et Ben Platt font un mashup de Hamilton et Dear Evan Hansen pour #MarchforOurLives

Ben Platt a ajouté : "Quand Lin m'a appelé pour faire ce mashup, je ne pouvais pas refuser. Un meilleur contrôle des armes à feu est quelque chose qui devrait passionner tous les Américains. Ces lycéens sont en train d'ouvrir la voie aux générations futures, et c'est une source d'inspiration de voir de jeunes gens défendre ce qui est probablement la cause la plus importante du moment dans ce pays, en exigeant des actions. J'espère que cette chanson jouera un petit rôle pour apporter un vrai changement."

"À la suite de Parkland, j'ai été stupéfait par la force et les qualités de meneur des lycéens et leur capacité à dire la vérité au pouvoir en place. Au beau milieu de leur chagrin, ils ont mobilisé la jeunesse de notre pays et ont créé un mouvement. C'est leur moment. Pas seulement pour eux, mais pour nous tous", a expliqué Lin-Manuel Miranda dans un communiqué. "Cette chanson est ma manière de les aider à récolter des fonds et à sensibiliser les gens à leurs efforts, pour leur dire merci, et pour leur dire qu'on est avec eux, alors continuons à nous battre ensemble."

Dans le cadre de sa série mensuelle Hamildrop, le créateur d'Hamilton et son collègue de Dear Evan Hansen ont mixé deux grands morceaux de leurs comédies musicales respectives, "The Story of Tonight" et "You Will Be Found", pour envoyer un message musical aux victimes de la tuerie du lycée Marjory Stoneman et à leurs camarades de classe : "Même quand les ténèbres s'emparent de vous, quand vous avez besoin qu'un ami s'occupe de vous, quand vous êtes brisé et à genoux, on sera là pour vous."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕