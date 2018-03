Miley Cyrus et Liam Hemsworth fêtent la Saint-Patrick comme jamais

A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Mar 17, 2018 at 10:34pm PDT

Cette vidéo a rendu ma journée bien meilleure Être amie avec Miley est sûrement le truc le plus cool du monde, non seulement à cause de ses soirées de ouf mais aussi parce que c'est quelqu'un de tellement positif, adorable et amusant

A post shared by Miley Cyrus (@mileysofficial) on Mar 17, 2018 at 4:03pm PDT

Miley a posté une image d'elle où on la voit avec du rouge à lèvres vert, du fard à paupières vert, une grenouillère verte à capuche Bisounours, avec un énorme trèfle à quatre feuilles sur le devant, un énorme chapeau vert et argent surmonté de trèfles, une chaîne faite en pièces d'or et des claquettes métalliques vertes, avec le message suivant : "C'est facile d'être vert ! Joyeuse Saint-Patrick."

