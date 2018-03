America Ferrera fête sa baby shower avec des acteurs d'Ugly Betty

En plus d'une série de photos de la petite fête, America a écrit : "Pas de jeu de couches pleines de caca ici. On danse, on boit (que de l'eau pour moi), avec quelques amis avec qui on a envie de fêter l'arrivée du petit homme qu'on a hâte de rencontrer."

L'actrice a fait en sorte d'être entourée de ses amis les plus proches et les plus chers (y compris ses co-vedettes présentes et anciennes) à Beauty & Essex, le lieu du moment à Hollywood, le jour de la Saint-Patrick.

A post shared by America Ferrera (@americaferrera) on Mar 18, 2018 at 12:03pm PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕