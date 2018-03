La vie intime de la famille royale d'Angleterre sous l'objectif de leur photographe officiel

En dépit du chaos organisé auquel il fait face, Jackson a le privilège de voir la famille royale de bien plus près que le commun des mortels. En suivant ses observations, on peut retenir certaines choses sur l'une des familles les plus célèbres de l'histoire moderne et comment la photographier.

"Le plus bizarre dans ce travail, c'est qu'on photographie une famille et, évidemment, on connaît la famille royale, ils ont tous des personnalités différentes, différents niveaux de formalité à respecter et différents rôles à remplir. Par exemple, quand je photographie la reine et quand je photographie le prince George, c'est très différent. Cela exige une approche différente et une façon différente de se comporter, et c'est ce que j'aime. Un jour, vous êtes avec le prince, puis avec le Prince George et vous voyez ces adorables moments de la vie d'un petit garçon de 4 ou 5 ans et le lendemain, vous êtes avec la reine qui possède cette aura incroyable autour d'elle alors c'est complètement différent", a-t-il expliqué à E! News.

"J'adore, c'est ce qui continue de rendre mon travail passionnant", a-t-il élaboré. "J'adore photographier tous les membres de la famille royale pour des raisons différentes... Je pourrais dire que je préfère les situations plus détendues. [Elles me donnent] l'occasion de capturer ces images prises sur le vif, ce que j'adore, mais la famille royale ne serait pas la famille royale sans les photos officielles et les autres événements que l'on documente."