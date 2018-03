La robe du Gala du Met 2018 de Blake Lively a demandé 600 heures de travail... et elle n'est pas terminée

Les années précédentes, Lively a fait impression avec une robe champagne à perles, une autre création noire et blanche avec une traîne très élaborée — toutes les deux signées Gucci — ou encore une robe dos nu de Burberry avec une cape fleurie. Mais c'est sa robe du Met de l'an dernier qui reste la plus mémorable : un fourreau doré signé Versace Atelier avec une traîne bleue et turquoise à plumes.

Bien qu'on ignore quelle robe Lively portera cette année — le thème de la soirée étant "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (traduction : "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique") — elle nous a confié un détail intéressant sur la confection de sa tenue.

L'actrice hollywoodienne et icône de la mode se rend sans faute chaque année au Gala du Met depuis près de 10 ans. Elle a commencé en 2008 dans une robe noire dos nu à plumes signée Ralph Lauren. Ses plus grands fans attendent toujours impatiemment de voir la star arriver sur les marches mythiques du Metropolitan Museum of Art.

