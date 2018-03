Versace fait ses adieux à la fourrure : "Je ne veux pas tuer des animaux pour la mode"

"Cet engagement fait partie d'un programme d'innovation plus large, plus durable mis en place par la société, qui comprend non seulement un engagement très fort sur toute la chaîne logistique, mais aussi un changement profondément culturel qui sera bénéfique à tous ses employés."

"La durabilité est au centre de l'évolution à venir de la marque et Versace remet constamment en question son modèle de gestion pour servir les clients de façon innovante, différente et responsable", explique le communiqué de presse. "Cela veut dire porter attention à la provenance et aux conditions de fabrication et d'origine de ses produits pour qu'ils adhèrent aux plus grands standards."

Selon le communiqué de presse de la société, cette décision entre dans le cadre d'un projet général de la marque qui consiste à prendre une approche plus durable et plus écologique à l'avenir. Ce projet est déjà en marche dans la nouvelle boutique de Londres, par exemple, qui porte l’appellation LEED. Leurs boutiques à Miami et Munich vont suivre le pas.

