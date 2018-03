Burt Reynolds considère encore Sally Field comme l'amour de sa vie

"Elle me manque terriblement", a-t-il dit. "Même maintenant, c'est dur pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi stupide. Les hommes sont comme ça. On trouve la personne idéale, et ensuite, on fait tout son possible pour tout foirer."

"Je la voulais tellement pour Cours après moi shérif et ils ont dit : « Elle n'est pas sexy »", a-t-il dit. "Et j'ai dit : « Vous ne pigez pas. Le talent, c'est sexy. » Et ça, elle en a."

Ils se sont rencontrés en 1977 sur le plateau du film Cours après moi shérif, et ils sont sortis ensemble pendant cinq ans. Dans des interviews menées ces dernières années, Reynolds, 82 ans, a souvent dit que Field (71 ans) était l'amour de sa vie. Il a réitéré ces commentaires dans l'émission Today jeudi, en faisant la promotion de son nouveau film, The Last Movie Star.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕