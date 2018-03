Francia Raisa dit que Selena Gomez et elle ont "fait une dépression" après la greffe de rein

"Cette année passée a été la plus folle de ma vie", a-t-elle dit en expliquant qu'en l'espace d'un an, elle avait déménagé, fait don d'un rein, signé pour jouer dans Grown-ish et rencontré son petit ami, Chris Adkins , avec qui elle a fait ses débuts sur Instagram en décembre.

Dans la vidéo, Francia explique qu'on lui avait dit : "Ça va être dur, la receveuse va rayonner et va se remettre bien plus vite que la donneuse, car elle reçoit quelque chose dont elle a besoin, et vous perdez quelque chose que vous n'avez pas besoin de perdre. Ce sera dur."

Dans la vidéo, Francia explique aussi qu'elle s'était sentie surtout "en paix" avec la décision de se faire opérer pour aider son amie dans le besoin, mais elle dit qu'elle a paniqué à un moment : quand l'interprète de "Come and Get It" l'a appelée par FaceTime pour lui dire que son rein correspondait (fait que l'actrice ignorait à ce moment-là).

Et même si la décision a valu à la star beaucoup de publicité positive, de bonnes ondes et des bons points pour toute sa vie, l'actrice de 29 ans a dit que le processus de rétablissement après l'opération avait été "dur", beaucoup plus dur qu'elle ne le pensait quand elle a accepté de se faire tester pour voir si son rein correspondrait.

