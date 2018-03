Jennifer Lopez ne "force" pas Alex Rodriguez à l'épouser

Se décrivant comme "accro au travail", elle admet : "Mon instinct, c'est de remplir chaque minute de ma vie avec du travail, donc j'ai dû apprendre l'équilibre. Quand on entreprend trop, ça peut être le contraire du bien." Sa motivation vient du fait de n'avoir jamais été "une de ces chouchoutes des médias", a expliqué Lopez. "On n'est pas venu me chercher pour être dans le show-biz. Je suis du Bronx. J'ai dû frayer mon chemin, et j'ai toujours eu le sentiment de devoir faire mes preuves. C'est peut-être bien d'avoir cette motivation. Je n'accepte jamais la médiocrité."

Et que ce soit avec ses prestations ou ses productions, Lopez fait beaucoup de coups de circuit. Lopez n'a pas de complexe quand il s'agit de faire la liste de ses atouts professionnels ("super artiste de scène, super actrice, super productrice") et de ses qualités personnelles ("super maman, super sœur et super petite amie.") Mais quand elle était plus jeune et moins assurée : "J'ai passé beaucoup de temps à être à moitié heureuse et à moitié malheureuse." Maintenant qu'elle est plus âgée et plus confiante : "Je sais qui je suis et ce que je veux. Je connais aussi mes forces et mes faiblesses. J'ai mis du temps pour arriver au point où je peux dire quelque chose de positif à mon sujet", a-t-elle dit à Harper's Bazaar . "Je suis contente d'en être capable."

La chanteuse trois fois divorcée parle dans le numéro d'avril de Harper Bazaar de pourquoi elle prend son temps avec Alex Rodriguez , avec qui elle sort depuis un peu plus d'un an. "Je crois au mariage, et j'aimerais vieillir avec quelqu'un dans une relation de couple. Mais je ne veux rien forcer pour l'instant. C'est bien, c'est sain, on communique bien. On comprend la vie de l'autre comme peu de gens le pourraient. On est tous deux entrés sous le feu des projecteurs quand on avait une vingtaine d'années, et on est allés très loin dès le départ. Et cela affecte toute dynamique dans une vie, de la famille au travail, en passant par les relations", a-t-elle expliqué. "On est très similaires."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕